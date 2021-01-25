Son dakika haber! Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile bir araya geldi
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Son dakika haber! Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile bir araya geldi

25.01.2021 20:01 | Son Güncelleme: 25.01.2021 20:04
Son dakika haber! Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile bir araya geldi

Son dakika haber: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, temaslarda bulunmak için Azerbaycan'a gelen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, temaslarda bulunmak için Azerbaycan'a gelen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayramov, görüşmede, İran'ın her zaman Azerbaycan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü, sınırlarının dokunulmazlığını desteklediğini belirtti.

Dağlık Karabağ Savaşı'nda İran'dan hem devlet hem de halk düzeyinde gösterilen desteğin Azerbaycan halkı tarafından takdirle karşılandığını vurgulayan Bayramov, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde bile yoğun şekilde devam ettiğinin altını çizdi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif de Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılmasının bölgede barış, huzur ve iş birliği için iyi bir fırsat yarattığı, bu fırsatı değerlendirmenin önemli olduğunu kaydetti.

İran ve Azerbaycan ilişkilerinin gelişimi için hiçbir kısıtlamanın bulunmadığının altını çizen Zarif, ekonomi, enerji, ticaret, tarım ve diğer alanlarda mevcut iş birliğinin halkların yararına olduğunu belirtti.

Görüşmede, bakanlar, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020'de ve 11 Ocak'ta imzalanan üçlü bildirileri, bölgedeki yeni ulaştırma ve transit olanaklarını da müzakere etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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