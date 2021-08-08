Son dakika haber... Azerbaycan'dan gelen itfaiye konvoyu Eskişehir'den geçti

Son dakika haberleri... Azerbaycan'dan ülkemize desteğe gelen itfaiye konvoyu, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden geçiş yaparak yangın bölgesine gitti.

Azerbaycan'dan ülkemize desteğe gelen itfaiye konvoyu, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden geçiş yaparak yangın bölgesine gitti.

Günlerdir ülkemizin özellikle kıyı şeridindeki birçok ormanlık alanını etkisi altına alan orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Yangınların tamamının söndürülmesi ve soğutma çalışmalarının tamamlanması için Azerbaycan'dan desteğe gelen itfaiye konvoyu Eskişehir'den geçti. Sivrihisar yolundan geçerek yangın bölgelerine giden 50 itfaiye kamyonu ve personelleri, gören vatandaşların duygulu anlar yaşamasına neden oldu.

İtfaiye kamyonlarının bazılarının üstünde yan yana asılı olan Türk Bayrağı ve Azerbaycan Bayrağı dikkat çekti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı