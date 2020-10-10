Azerbaycan ordusu ateşkesi ihlal eden zırhlı araçları imha etti
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Azerbaycan ordusu ateşkesi ihlal eden zırhlı araçları imha etti

10.10.2020 12:55 | Son Güncelleme: 10.10.2020 13:20

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a ait zırhlı araçların imha edildiğini duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a ait zırhlı araçların imha edildiğini duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın ateşkese rağmen Ağdere-Terter ve Fuzuli-Cebrail hattında saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi. Bakanlık ateşkesi ihlal eden Ermeni birliklere ait zırhlı araçların imha edilme görüntülerini paylaştı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında cephe hattında bugün yerel saatle 12.00'de ateşkes ilan edilmişti.

-İHA-

Azerbaycan ordusu ateşkesi ihlal eden zırhlı araçları imha etti
Azerbaycan ordusu ateşkesi ihlal eden zırhlı araçları imha etti
Azerbaycan ordusu ateşkesi ihlal eden zırhlı araçları imha etti
Azerbaycan ordusu ateşkesi ihlal eden zırhlı araçları imha etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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