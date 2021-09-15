- Azerbaycan'da "Üç Kardeş 2021" çıkarma operasyonlarıyla devam ediyor

BAKÜ - Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin katılımıyla düzenlenen "Üç Kardeş 2021" tatbikatı çıkarma operasyonlarıyla sürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başkent Bakü'de Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin katılımıyla yapılan "Üç Kardeş 2021" tatbikatının havadan, sudan ve karadan yapılan çıkarma operasyonlarıyla devam ettiği belirtildi. Tatbikat planına uygun olarak operasyon alanına havadan, sudan ve karadan çıkarma yapan özel kuvvet askerleri, düşman hedeflerine arkadan yaklaşarak baskın yapma görevlerini başarılı bir şekilde icra etti.

Üç Kardeş 2021 tatbikatı 20 Eylül'e kadar devam edecek.