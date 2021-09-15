Azerbaycan'da 'Üç Kardeş 2021' çıkarma operasyonlarıyla devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Azerbaycan'da "Üç Kardeş 2021" çıkarma operasyonlarıyla devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Kamil Nadirli - Haberler | Güncel

- Azerbaycan'da "Üç Kardeş 2021" çıkarma operasyonlarıyla devam ediyor Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin katılımıyla düzenlenen "Üç Kardeş 2021" tatbikatı çıkarma operasyonlarıyla sürüyor.

- Azerbaycan'da "Üç Kardeş 2021" çıkarma operasyonlarıyla devam ediyor

BAKÜ - Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin katılımıyla düzenlenen "Üç Kardeş 2021" tatbikatı çıkarma operasyonlarıyla sürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başkent Bakü'de Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin katılımıyla yapılan "Üç Kardeş 2021" tatbikatının havadan, sudan ve karadan yapılan çıkarma operasyonlarıyla devam ettiği belirtildi. Tatbikat planına uygun olarak operasyon alanına havadan, sudan ve karadan çıkarma yapan özel kuvvet askerleri, düşman hedeflerine arkadan yaklaşarak baskın yapma görevlerini başarılı bir şekilde icra etti.

Üç Kardeş 2021 tatbikatı 20 Eylül'e kadar devam edecek.

Azerbaycan'da Üç Kardeş 2021 çıkarma operasyonlarıyla devam ediyor

Azerbaycan'da Üç Kardeş 2021 çıkarma operasyonlarıyla devam ediyor

Azerbaycan'da Üç Kardeş 2021 çıkarma operasyonlarıyla devam ediyor

Azerbaycan'da
İhlas Haber Ajansı / Kamil Nadirli - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığım Milli Eğitim Şurası'nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığım Milli Eğitim Şurası'nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında...

 Türkiye'de 27 bin 802 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 27 bin 802 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 334 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 334 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi yaşamını yitirdi.
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Göksel Yıldız Tilbe İbrahim Tatlıses
Spor Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri İbrahim Altay Miralem Pjanic
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Azerbaycan'da 'Üç Kardeş 2021' çıkarma operasyonlarıyla devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 16:53:44. #1.11#