Azerbaycan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Azerbaycan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Azerbaycan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti

Azerbaycan'da eğitim uçuşu yapan askeri helikopterin düşmesi sonucu medyana gelen kazada 14 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişini ise yaralandığı açıklandı.

Azerbaycan'da eğitim uçuşu yapan askeri helikopterin düşmesi sonucu medyana gelen kazada 14 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişini ise yaralandığı açıklandı.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti Başkan Yardımcısı İlham Mehdiyev, Hızı bölgesindeki "Karaheybet" hava eğitim alanında askeri helikopterin düşmesiyle ilgili açıklama yaptı. Mehdiyev, helikopter kazasında 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise yaralandığını kaydetti.

Devlet Sınır Hizmeti ve Başsavcılık yetkilileri, olayla ilgili ortak soruşturma yürütüyor. - BAKÜ

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