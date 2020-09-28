Son dakika haber: Azerbaycan'da kısmi seferberlik ilan edildi
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Son dakika haber: Azerbaycan'da kısmi seferberlik ilan edildi

28.09.2020 10:25 | Son Güncelleme: 28.09.2020 10:29
Son dakika haber: Azerbaycan'da kısmi seferberlik ilan edildi

Son dakika gündem haberi: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede kısmı seferberlik ilan edilmesine yönelik kararı imzaladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede kısmı seferberlik ilan edilmesine yönelik kararı imzaladı.

Karara göre Azerbaycan Seferberlik ve Askerlik Devlet Hizmeti, askeri görevli bulunan vatandaşların seferberlik için askere alınmasını ve askeri nakliye konularıyla ilgili tedbirleri hayata geçirecek.

Aliyev, kararla ilgili tüm konuların çözümünü de Bakanlar Kuruluna havale etti.

Dün sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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