Azerbaycan'da helikopter kazasında şehit olan askerler defnedildi - Haberler
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Azerbaycan'da helikopter kazasında şehit olan askerler defnedildi

İhlas Haber Ajansı / Kamil Nadirli - Haberler | Güncel

- Azerbaycan'da helikopter kazasında şehit olan askerler defnedildi Azerbaycan'ın Hızı bölgesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler Bakü'de defnedildi.

- Azerbaycan'da helikopter kazasında şehit olan askerler defnedildi

BAKÜ - Azerbaycan'ın Hızı bölgesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler Bakü'de defnedildi.

Dün yaşanan helikopter kazasında şehit olan askerler için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki 2'nci Şehitler Hiyabanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Şehitlerin naaşları, cenaze namazının ardından silah arkadaşları tarafından omuzda taşınarak 2'nci Şehitler Hiyabanı'nda defnedildi. Cenaze törenine Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri Başkanı Orgeneral Elçin Guliyev, Savunma Sanayii Bakanı Medet Guliyev, Bakü Valisi Eldar Azizov, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Dün yerel saatle 10.40 sıralarında Hızı bölgesindeki Karaheybet Hava Eğitim Alanı'nda Mi-17 askeri helikopter, eğitim uçuşu sırasında inişe geçtiği esnada düşmüştü. Helikopterde bulunan 14 asker şehit olmuş, 2 asker de yaralanmıştı. Başsavcılık yetkilileri helikopterin kara kutusuna ulaşırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Azerbaycan'da helikopter kazasında şehit olan askerler defnedildi

Azerbaycan'da helikopter kazasında şehit olan askerler defnedildi

Azerbaycan'da helikopter kazasında şehit olan askerler defnedildi

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İhlas Haber Ajansı / Kamil Nadirli - Son Dakika Haberleri

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