Son dakika haberi! "Biz sivilleri hedef almıyoruz. Derdimiz Ermenistan halkı ile değil"
11.10.2020 13:46 | Son Güncelleme: 11.10.2020 13:55
Gelen son dakika haberlerine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "Biz Ermenistan'ın saldırılarını soykırım olarak değerlendiriyoruz" dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "Biz Ermenistan'ın saldırılarını soykırım olarak değerlendiriyoruz" dedi. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: "Biz sivilleri hedef almıyoruz. Derdimiz Ermenistan halkı ile değil" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı