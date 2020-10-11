Son dakika haberi! "Biz sivilleri hedef almıyoruz. Derdimiz Ermenistan halkı ile değil"

Gelen son dakika haberlerine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "Biz Ermenistan'ın saldırılarını soykırım olarak değerlendiriyoruz" dedi.