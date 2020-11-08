Son dakika haber | Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Müzakere sürecinde defalarca bu sorunu çözemezsek savaş alanında çözeceğimi söylemiştim" dedi.
08.11.2020 12:14 | Son Güncelleme: 08.11.2020 12:19
Son dakika politika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Müzakere sürecinde defalarca bu sorunu çözemezsek savaş alanında çözeceğimi söylemiştim" dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Müzakere sürecinde defalarca bu sorunu çözemezsek savaş alanında çözeceğimi söylemiştim" dedi. - BAKÜ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı