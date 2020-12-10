Son dakika haber | Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Bölgede yeni bir işbirliği oluşturmalıyız. Eğer Ermenistan yönetimi savaştan doğru sonuçlar çıkarırsa, ders...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber | Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Bölgede yeni bir işbirliği oluşturmalıyız. Eğer Ermenistan yönetimi savaştan doğru sonuçlar çıkarırsa, ders...

10.12.2020 17:22 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:26
Son dakika haber | Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev:

Son dakika politika haberine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Bölgede yeni bir işbirliği oluşturmalıyız. Eğer Ermenistan yönetimi savaştan doğru sonuçlar çıkarırsa, ders çıkarırsa onlar da bu projelerde yer alacaklar.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Bölgede yeni bir işbirliği oluşturmalıyız. Eğer Ermenistan yönetimi savaştan doğru sonuçlar çıkarırsa, ders çıkarırsa onlar da bu projelerde yer alacaklar." - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, BM Genel Kuruluna hitap etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, BM Genel Kuruluna hitap etti
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan 'yeni bir sayfa' ve 'yeni bir süreç' vurgusu
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan "yeni bir sayfa" ve "yeni bir süreç" vurgusu

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Hulusi Akar İlham Aliyev Abdülhamit Gül
Magazin Ezgi Mola Ebru Şallı Seda Sayan Aras Bulut İynemli
Spor Erol Bulut Pierre Webo Burak Yılmaz Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız İlaç Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Bölgede yeni bir işbirliği oluşturmalıyız. Eğer Ermenistan yönetimi savaştan doğru sonuçlar çıkarırsa, ders... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 17:31:10. #1.14#
title