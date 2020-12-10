Son dakika haber | Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Bölgede yeni bir işbirliği oluşturmalıyız. Eğer Ermenistan yönetimi savaştan doğru sonuçlar çıkarırsa, ders...
10.12.2020 17:22 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:26
Son dakika politika haberine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Bölgede yeni bir işbirliği oluşturmalıyız. Eğer Ermenistan yönetimi savaştan doğru sonuçlar çıkarırsa, ders çıkarırsa onlar da bu projelerde yer alacaklar.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Bölgede yeni bir işbirliği oluşturmalıyız. Eğer Ermenistan yönetimi savaştan doğru sonuçlar çıkarırsa, ders çıkarırsa onlar da bu projelerde yer alacaklar." - BAKÜ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı