Son dakika haber: Azerbaycan'dan Bayraktar kardeşlere Karabağ Nişanı
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Son dakika haber: Azerbaycan'dan Bayraktar kardeşlere Karabağ Nişanı

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Son dakika haber: Azerbaycan'dan Bayraktar kardeşlere Karabağ Nişanı

Son dakika haber: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ zaferinde etkili olan SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar'a Karabağ Nişanı taktı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ zaferinde büyük pay sahibi olan Selçuk Bayraktar'a madalya taktı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ zaferinde büyük pay sahibi olan Selçuk Bayraktar'a madalya taktı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ zaferinde etkili olan SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar'a Karabağ Nişanı taktı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ı makamında ağırladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Selçuk Bayraktar'a Karabağ Nişanı taktı.

BAYKAR'ın sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verildi: "Şeref ve onur duyduk! Yönetim Kurulu Başkanımız Özdemir Bayraktar, Genel Müdürümüz Haluk Bayraktar ve Teknoloji Liderimiz Selçuk Bayraktar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı'na layık görüldü". - İSTANBUL

Son dakika haber: Azerbaycan'dan Bayraktar kardeşlere Karabağ Nişanı
Son dakika haber: Azerbaycan'dan Bayraktar kardeşlere Karabağ Nişanı
Son dakika haber: Azerbaycan'dan Bayraktar kardeşlere Karabağ Nişanı
Son dakika haber: Azerbaycan'dan Bayraktar kardeşlere Karabağ Nişanı
Son dakika haber: Azerbaycan'dan Bayraktar kardeşlere Karabağ Nişanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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