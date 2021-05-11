Son dakika haber! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul etti
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Son dakika haber! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul etti

İhlas Haber Ajansı / KAMİL NADİRLİ - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul etti BAKÜ - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Bakü'ye gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul etti

BAKÜ - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Bakü'ye gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temaslarına başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Bakan Lavrov ve beraberindeki heyeti kabul ettiği ifade edildi.

Dağlık Karabağ'daki durum ele alınacak

Bakü ziyareti kapsamında Dağlık Karabağ'daki durumla ilgili görüşmeler gerçekleştirmesi beklenen Lavrov, yarın Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya gelecek. Görüşmelerde Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 9 Kasım 2020 ve 1 Ocak 2021 tarihli ortak açıklamalarının yerine getirilmesi konusunun özel olarak ele alınacağı belirtildi. Ayrıca Bakan Lavrov'un temasları sırasında ikili ve bölgesel işbirliği başta olmak üzere uluslararası konuların da ele alınması bekleniyor.

Son dakika haber! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul etti
Son dakika haber! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul etti
Son dakika haber! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul etti
Son dakika haber! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL NADİRLİ

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