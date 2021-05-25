Son dakika haber | Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i kabul etti Açıklaması

Son dakika gelişmesine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ savaşı sonrasında oluşan yeni dönemde İran ve Azerbaycan'ın, tüm bölge ülkelerinin yararı için çabalarını koordine etmesi, bölgede uzun vadeli ve kalıcı bir barışın gelişmesine katkıda bulunması gerektiğini söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ savaşı sonrasında oluşan yeni dönemde İran ve Azerbaycan'ın, tüm bölge ülkelerinin yararı için çabalarını koordine etmesi, bölgede uzun vadeli ve kalıcı bir barışın gelişmesine katkıda bulunması gerektiğini söyledi.

Aliyev, temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i kabul etti.

Kabulde konuşan Aliyev, İran ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminde artış olduğunu, salgına rağmen bu durumun olumlu seyrettiğini dile getirdi.

Aliyev, tüm alanlarda büyük ilerlemeler kaydettiklerini, Azerbaycan ile İran arasındaki ilişkilerin tarihteki en yüksek düzeyde olduğunu belirtti.

Dağlık Karabağ savaşı sonrasında bölgede yeni olanaklar oluştuğunu hatırlatan Aliyev, "Elbette iki kardeş ülke olarak İran ve Azerbaycan, tüm bölge ülkelerinin yararı için çabalarını koordine etmeli ve bölgede uzun vadeli ve kalıcı barışın gelişmesine katkıda bulunmalıdır. İran hükümetinin de aynı yaklaşımı paylaştığına eminim." dedi.

"İran, barışın sağlanmasında yer almaya hazır"

Zarif, İran ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin düzeyinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılmasında Aliyev'in tarihi rol oynadığını vurgulayan Zarif, "Sizi kutluyoruz. Şimdi ise bölgeye barışın getirilmesinde tarihi bir rol oynayabilirsiniz. Ermenistan ile barışı sağlama arzunuzu ifade ettiğiniz için sizi takdir ediyoruz. Bu çok önemli ve İran, barışın sağlanmasının yanı sıra kurtarılan bölgelerin imarı ve yeniden kurulmasında yer almaya hazır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov