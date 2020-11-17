Son dakika haber... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Fuzuli'de coşkuyla karşılandı
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Son dakika haber... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Fuzuli'de coşkuyla karşılandı

17.11.2020 00:58 | Son Güncelleme: 17.11.2020 01:07
Son dakika haber... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Fuzuli'de coşkuyla karşılandı

Son dakika politika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ziyaret ettiği Fuzuli bölgesinde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ziyaret ettiği Fuzuli bölgesinde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Ermenistan'ın Azerbaycan karşısında ağır yenilgiye uğratıldığı çatışmaların ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, cephe bölgesini ilk kez ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Aliyev, Fuzuli bölgesinde vatandaşlar tarafından büyük coşkuyla karşılandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Fuzuli bölgesine gelen Cumhurbaşkanı Aliyev, vatandaşları selamladı. Çevrede toplanan vatandaşlar hep birlikte "Karabağ" diye sloganlar attı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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