Son dakika haber: - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Selçuk Bayraktar'a madalya- Aliyev, Selçuk Bayraktar ve ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Görgün'ü kabul etti

Son dakika haberlerine göre - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Selçuk Bayraktar'a madalya Aliyev, Selçuk Bayraktar ve ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Görgün'ü kabul etti Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ savaşında zafere ulaşmasında büyük pay sahibi olan Baykar Savunma Teknik Müdürü...