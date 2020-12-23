- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den işgalden kurtarılan Gubadlı'ya ziyaret
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- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den işgalden kurtarılan Gubadlı'ya ziyaret

23.12.2020 19:07 | Son Güncelleme: 23.12.2020 19:18

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den işgalden kurtarılan Gubadlı'ya ziyaret Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Gubadlı'ya ziyaret gerçekleştirdi.

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den işgalden kurtarılan Gubadlı'ya ziyaret

BAKÜ - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Gubadlı'ya ziyaret gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermeni işgalinden kurtarılan Gubadlı'yı ziyaret etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Cumhurbaşkanı Aliyev'in Gubadlı ilinin Hanlık köyündeki askerlerle sohbet ettiği görülüyor. Galibiyetin masada değil, savaş meydanında alındığını ifade eden Aliyev, "Görüşme süreci devam etseydi bu mesele 30 yıl daha uzayacaktı. Bizi kandırıyorlardı. Bu 27 yıl içinde bakın Ermeniler burada kasaba kurarak yurt dışından Ermenileri getirmişler" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e Gubadlı ziyaretinde eşi Mihriban Aliyeva da eşlik etti.

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den işgalden kurtarılan Gubadlı'ya ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL NADİRLİ

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