Son dakika haber... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ankara'ya yeni büyükelçi atadı
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Son dakika haber... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ankara'ya yeni büyükelçi atadı

Son dakika haber... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ankara'ya yeni büyükelçi atadı
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Reşat Memmedov'u Ankara Büyükelçisi olarak görevlendirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Reşat Memmedov'u Ankara Büyükelçisi olarak görevlendirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan kararnameye göre, daha önce Nur Sultan Büyükelçisi görevini yürüten Memmedov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi oldu.

Aliyev, bir diğer kararname ile 2017'de Ankara Büyükelçisi atadığı Hazar İbrahim'i merkeze aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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