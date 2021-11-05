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Son dakika haber... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'ı kabul etti

AA / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'ı kabul etti

Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, 8. Küresel Bakü Forumu'na katılmak için Azerbaycan'a gelen Yıldırım, Aliyev'le bir araya geldi.

Forumun önemine işaret eden İlham Aliyev ve Binali Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen etkinliğe çok sayıda seçkin konuğun katılmasının Azerbaycan'a olan ilgiyi gösterdiğini kaydetti.

Aliyev ve Yıldırım, forumun uluslararası iş birliğini genişletmeye hizmet edeceğine duydukları güveni dile getirdi.

Görüşmede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan da hazır bulundu.

AA / Ruslan Rehimov - Son Dakika Haberleri
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