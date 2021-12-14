- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

BRÜKSEL - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşme gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, AB-Doğu Ortaklığı Zirvesine katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Aliyev, temasları kapsamında AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeye dair yapılan açıklamada, Ermenistan-Azerbaycan sınırının belirlenmesi ve haritalandırılmasına ilişkin konuların ele alındığı belirtildi. AB ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin başarıyla geliştiği kaydedilen görüşmede Charles Michel, Azerbaycan ziyaretini hatırlatarak Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleşmesi için AB'nin her türlü desteği göstermeye hazır olduğunu vurguladı. Aliyev ise bu konulara yaptığı katkılarından dolayı Michel'e teşekkür etti.

Görüşmede, AB, Azerbaycan ve Ermenistan arasında bugün yapılacak üçlü toplantının da ele alındığı aktarıldı. Aliyev dün akşam saatlerinde Brüksel'e gelirken, konakladığı otelin önünde Avrupa'da yaşayan bir grup Azerbaycanlı tarafından sevgi gösterisiyle karşılanmıştı.

Üçlü toplantıya saatler kaldı

AB Konseyi Başkanı Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın katılımıyla ilerleyen saatlerde üçlü toplantı düzenlenecek. Michel, Aliyev ve Paşinyan ile üçlü toplantıdan önce ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştiriyor.

AB-Doğu Ortaklığı zirvesi yarın

AB-Doğu Ortaklığı Zirvesi, AB'nin ev sahipliğinde Ukrayna, Azerbaycan, Gürcistan, Moldova ve Ermenistan liderlerinin katılımıyla yarın düzenlenecek. Zirvede AB'nin söz konusu ülkeyle ilişkileri ele alınacak.