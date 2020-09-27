Son dakika haberleri: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev: "Ermenistan'ın saldırısı hukuk ihlalidir"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev: "Ermenistan'ın saldırısı hukuk ihlalidir"

27.09.2020 08:49 | Son Güncelleme: 27.09.2020 12:48
Son dakika haberleri: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev:

Son dakika gündem haberi: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri, Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın kasıtlı olarak Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarının, uluslararası hukukun ihlali olduğunu kaydetti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri, Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın kasıtlı olarak Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarının, uluslararası hukukun ihlali olduğunu kaydetti.

Hacıyev, Ermenistan'ın bu sabah Azerbaycan'a karşı başlattığı saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Hacıyev, Azerbaycan Savunma Bakanlığının da belirttiği gibi Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin bu ?sabah ates¸kesi ihlal ederek cephe hattında Azerbaycan ordusu ile Terter rayonuna bagˆlı Kapanlı, Agˆdam rayonuna bagˆlı C¸ıraklı ve Ortakerbent, Fuzuli rayonuna bagˆlı Alhamlı ve S¸u¨ku¨rbeyli ve Cebrail rayonuna bagˆlı C¸ocukmercanlı ko¨ylerini agˆır silahlarla yogˆun s¸ekilde ates¸e tuttugˆunu kaydetti.

Ermenistan'ın sivil yerleşim bölgelerine yaptığı saldırının kasıtlı olduğunu belirten Hacıyev, siviller ve askerlerden hayatını kaybedenler ve yaralananlar olduğunu kaydetti.

Ermenistan'ın kasıtlı olarak Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarının 1949 Cenevre Sözleşmeleri de dahil uluslararası hukukun ihlali olduğuna dikkati çeken Hacıyev, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin, sivillerin güvenliğini sağlamak ve Ermenistan'ın yeni bir saldırısını engellemek için karşı saldırı tedbirleri aldığını vurguladı.

Hacıyev, Azerbaycan'ın uluslararası toplumu Ermenistan'ın yeni bir saldırı ve savaş hazırlığında olduğu konusunda defalarca uyardığını hatırlattı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtığı bildirilmişti.

Açıklamada, Azerbaycan ordusu komutanlığının sivil halkın güvenliğini sağlamak için tüm cephe boyunca bir karşı saldırı başlatmaya karar verdiği ifade edilmişti.

"Kara birliklerinin, tank birimlerinin, füze ve topçu birliklerinin, insansız hava araçlarının desteğiyle cephede ve savunmanın derinliklerinde bulunan çok sayıda Ermeni askerini, tesis ve askeri araçlarını tespit ederek imha ettiği" aktarılan açıklamada, cephe hattının farklı yönlerinde Ermenistan'a ait 12 adet OSA uçaksavar füze sisteminin de imha edildiği belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Angela Merkel Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Halil Sezai Kemal Ayvaz İbrahim Tatlıses
Spor Babel Samatta Can Bartu Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Ateş Sabah Ankara Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev: "Ermenistan'ın saldırısı hukuk ihlalidir" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.9.2020 12:58:12. #1.14#
title