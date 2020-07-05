Son dakika haber | Azerbaycan, Belarus, Moldova, Özbekistan, Tacikistan ve Kazakistan'da Kovid-19 vakaları artıyor
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Son dakika haber | Azerbaycan, Belarus, Moldova, Özbekistan, Tacikistan ve Kazakistan'da Kovid-19 vakaları artıyor

Son dakika haberleri: Azerbaycan, Belarus, Moldova, Özbekistan, Tacikistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Son dakika haber | Azerbaycan, Belarus, Moldova, Özbekistan, Tacikistan ve Kazakistan'da Kovid-19 vakaları artıyor
05.07.2020 19:23 | Son Güncelleme: 05.07.2020 19:23

Azerbaycan, Belarus, Moldova, Özbekistan, Tacikistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 523 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 20 bin 324'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 451 artarak 11 bin 742'ye, yaşamını yitirenlerin sayısı 9 artarak 250'ye çıktı.

Bugüne kadar 516 bin 533 Kovid-19 testinin uygulandığı ülkede, 8 bin 332 hastanın tedavisi sürüyor.

Azerbaycan'da nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziran başında günlük 300'ün üzerinde seyretmeye başlamış, ayın son günleri 600'ye yaklaşmıştı. Temmuzun ilk haftasında da günlük 500'ün üzerinde vaka tespit edildi.

Belarus'ta vaka sayısı 63 bin 500'ü aştı

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 284 kişide virüsün görülmesiyle Kovid-19 vaka sayısının 63 bin 554'e çıktığı kaydedildi.

Toplam 1 milyon 68 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığı belirtilen açıklamada, iyileşen sayısının 202 artarak 50 bin 871, ölü sayısının da 5 artışla 423 olduğu aktarıldı.

Belarus'ta nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran başında düşüşe geçmişti.

Moldova'da 142 yeni vaka

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 142 kişide virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 17 bin 814'e çıktı.

2 bin 528 sağlık çalışanında vakaya rastlandı, gün içinde 835 Kovid-19 testi yapıldı. Sağlığına kavuşanların sayısı 322 artışla 10 bin 718, ölü sayısı ise 5 artarak 585 oldu.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde da vaka sayısı 7 artarak 1297'ye çıktı.

Salgın durumunun kötüleşmesi nedeniyle sağlık alanında olağanüstü halin 15 Temmuz'a kadar uzatıldığı ülkede, 24 bin 552 kişi gözetim altında tutuluyor.

Moldova'da nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçmişti.

Özbekistan'da vaka sayısı 10 bine yaklaştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde ülkede Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının 2 artarak 33'e, vaka sayısının ise 107 artışla 9 bin 936'ya yükseldiği kaydedildi.

Saptanan yeni vakalardan 46'sı karantina merkezlerinde gözetimde tutulanlar arasında tespit edildiği belirtilen açıklamada, gün boyunca sağlığına kavuşarak taburcu edilenlerin sayısının ise 21 artışla 6 bin 446'ya ulaştığı aktarıldı.

Ülkede bugüne kadar 1 milyon 200 bin test yapılırken, 67 bin kişi gözetim altında tutuluyor, 3 bin 457 hastanın tedavisi sürüyor.

15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemlenen Özbekistan'da, bugünden itibaren yürürlüğe giren yeni uygulamaya göre virüs belirtileri olmayan ve hastalığı hafif geçirenler evlerinde tedavi edilecek.

1 Temmuz itibarıyla karantina tedbirlerinin yeniden sertleştirildiği ülkede, önceki gün saptanan 318 yeni vaka bugüne kadar tespit edilen en yüksek günlük rakam olmuştu.

Tacikistan'da vaka sayısı 6 bin 213 oldu

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede Kovid-19 vaka sayısı 54 artarak 6 bin 213'e çıktı.

Sağlığına kavuşarak taburcu edilenlerin sayısı ise 49 artarak 4 bin 858'e yükseldi.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı 52 ölümün gerçekleştiği ülkede, 1303 hastanın tedavisi sürüyor.

Kazakistan'da eczanelerde ilaç eksikliği yaşanıyor

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19'dan 67 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 15 bin 623'e ulaştı. Bugüne kadar 1 milyon 500 binden fazla testin yapıldığı ülkede 30 binden fazla hastanın tedavisi sürüyor.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, vatandaşların eczanelerin ilaç fiyatlarını artırmasından şikayet ettiğini belirterek, salgın döneminde ilaç fiyatlarını artıranlara ceza uygulanacağını ifade etti.

Öte yandan Başbakan Yardımcısı Yeralı Tugjanov da vatandaşların ilaçları gerektiğinden fazla satın aldığını ve bu yüzden eczanelerde ilaç eksikliği yaşandığını söyledi.

Tugjanov, yerli üreticilerin ateş düşürücü ilaç üretimini artırdığını ve yakın zamanda ilaç eksikliği sorunun çözüleceğini dile getirdi.

Ülkenin Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy ise son bir günde vaka sayısında artış oranının yüzde 3,2 olduğunu belirterek, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 232'ye çıktığını aktardı.

Bugüne kadar ülkede 47 bin 171 vaka tespit edilmişti.

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Kaynak: AA

Manşet

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