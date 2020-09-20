Ayvalık'ta orman yangını yazlık konutları tehdit etmeye devam ediyor
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Ayvalık'ta orman yangını yazlık konutları tehdit etmeye devam ediyor

Ayvalık'ta orman yangını yazlık konutları tehdit etmeye devam ediyor Ayvalık'ta rüzgar hızını azalttı ancak yangın hala kontrol altına alınamadı Ayvalık Belediye Başkanı Ergin "Hem karanlık, hem rüzgar çalışmaları olumsuz etkiliyor.

20.09.2020 01:48 | Son Güncelleme: 20.09.2020 02:05

Ayvalık'ta orman yangını yazlık konutları tehdit etmeye devam ediyor

Ayvalık'ta rüzgar hızını azalttı ancak yangın hala kontrol altına alınamadı

Ayvalık Belediye Başkanı Ergin "Hem karanlık, hem rüzgar çalışmaları olumsuz etkiliyor."

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangını rüzgar hızının azalmasına rağmen ilerlemeye devam ediyor. Yangın Badavut mevkiinde yazlık konutları tehdit etmeye devam ediyor. Polis ve Jandarma Badavut bölgesine sivil araçların girişine izin vermiyor.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık Küçükköy Mahallesi Şeytan Sofrası eteklerinde başlayan yangın kısa sürede zaman zaman hızı 70 kilometreyi bulan poyraz nedeniyle hızlı bir şekilde yayıldı. Bölgede çok sayıda yazlık konut olması nedeniyle korku dakikalar yaşandı.

Yangın Kocadağ mevkii üzerinden Badavut mevkiine doğru ilerlemeye devam ediyor. Badavut bölgesine polis ve jandarma ekipleri sivil vatandaşların ve araçların girişine izin vermiyor. Yangının ilerleme yönünde yazlık sitelerin olduğu öğrenilirken Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye araçları müdahale ediyor. Ayrıca çevre illerden ve ilçelerden takviye itfaiye ekipleri de bölgeye sevk ediliyor.

Yangın hakkında bilgi veren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin "Rüzgar etkili oluyor. Şeytan Sofrasının altında başladı. Rüzgarın şiddetiyle şu an Badavut istikametine doğru döndü. Şu an gördüğünüz karşı taraflar yanıyor. Tek tük yerlerde konutları tehdit ediyor. Bildiğimiz kadarıyla yaralı bilgisi bize ulaşmadı. Şu anda kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Hem karanlık, hem rüzgar çalışmaları olumsuz etkiliyor. Sağ olsunlar itfaiye, orman, belediye herkes var gücü ile mücadele ediyor." Dedi.

Ayvalık'ta orman yangını yazlık konutları tehdit etmeye devam ediyor

Kaynak: İHA

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