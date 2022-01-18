Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Haberler
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Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İzmir'den gelip ilçede uyuşturucu satışı yapan şahıs, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

BALIKESİR (İHA) - Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İzmir'den gelip ilçede uyuşturucu satışı yapan şahıs, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, İzmir'den ilçeye gelip uyuşturucu satışı yapmak isteyen 4 kişiyi yakalandı. Polis ekiplerinin ilçeye uyuşturucu madde getiren şahısların otomobil ve ikametlerinde gerçekleştirdikleri aramada bir miktar metamfetamin ve 529 adet sentetik uyuşturucu maddeleri ile uyuşturucu satışından elde edildiği anlaşılan 4 bin 950 lira ele geçirildi.

Yakalanan 4 şüpheli emniyette iki gün süren sorgulamalarının ardından bugün adliyeye çıkarıldı. Yapılan yargılama sonrasında şüphelilerden A.A. serbest bırakılırken, M.Y.tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

İhlas Haber Ajansı / Suat Salgın - Son Dakika Haberleri

Uyuşturucu, Balıkesir, Ayvalık, Polis, 3. Sayfa, Haber

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