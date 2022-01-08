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Son dakika haber | Ayvalık'ta jandarmadan tarihi eser operasyonu

Son dakika haber | Ayvalık'ta jandarmadan tarihi eser operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, bir şüphelinin elinde bulunan tarihi eserleri satmak istediğinin tespit edildi.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, bir şüphelinin elinde bulunan tarihi eserleri satmak istediğinin tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada; Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 87 adet sikke ile 2 adet tarihi eser niteliğindeki objeler ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

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