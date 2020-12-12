Son dakika haberi! Ayrılmak istediği erkek arkadaşı darbetti, o anlar güvenlik kamerasında
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Son dakika haberi! Ayrılmak istediği erkek arkadaşı darbetti, o anlar güvenlik kamerasında

12.12.2020 21:37 | Son Güncelleme: 12.12.2020 21:55
Son dakika haberi! Ayrılmak istediği erkek arkadaşı darbetti, o anlar güvenlik kamerasında

Son dakika gündem haberi: ŞİŞLİ'de Tuğba Erçakar (26) ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B. tarafından darbedildi.

ŞİŞLİ'de Tuğba Erçakar (26) ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B. tarafından darbedildi. O anlar ise Erçakar'ın kız arkadaşının evindeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 

Olay Şişli'de geçen Çarşamba günü meydana geldi. Tuğba Erçakar kız arkadaşının evindeyken ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B. geldi. M.H.B. eve girer girmez Erçakar'a saldırarak yumruklamaya başladı. Kız arkadaşı da Erçakar'a yardım etmek istese de başarılı olamadı. Olayın ardından Erçakar darp raporu alarak M.H.B.'den şikayetçi oldu. 

SERBEST BIRAKILDI

Şiddetin görüntülerini Twitter hesabından paylaşan Tuğba Erçakar M.H.B.'nin serbest bırakıldığını ve kendisi ile kız arkadaşını tehdit ettiğini iddia etti. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor. 

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Tuğba Erçakar'ın darbedildiği anlar ise olayın gerçekleştiği evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde M.H.B eve girer girmez Erçakar'a saldırıyor. Erçakar'a yumruk atan M.H.B.'ye kız arkadaşı da yardım etmek istese de başarılı olamıyor. Erçakar'ın uğradığı şiddet dakikalarca sürüyor. 

- İstanbul
Son dakika haberi! Ayrılmak istediği erkek arkadaşı darbetti, o anlar güvenlik kamerasında
Son dakika haberi! Ayrılmak istediği erkek arkadaşı darbetti, o anlar güvenlik kamerasında
Son dakika haberi! Ayrılmak istediği erkek arkadaşı darbetti, o anlar güvenlik kamerasında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cem TURSUN

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