Aynı yerde ikinci kez hırsızlık yapınca polis tarafından suçüstü yakalandı
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Aynı yerde ikinci kez hırsızlık yapınca polis tarafından suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da aynı yerden ikinci kez hırsızlık yapan şahıs önce güvenlik kamerasına, ikinci hırsızlığında ise ilk olayı araştıran polise suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'da aynı yerden ikinci kez hırsızlık yapan şahıs önce güvenlik kamerasına, ikinci hırsızlığında ise ilk olayı araştıran polise suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal T. dün aynı binadaki 3 farklı dairede tadilat yaptığını, bu sırada birinci katı bitirip ikinci kata çalışmaya çıkıp geri indiğinde alt kattaki banyoda bulunan plastik kapının ve odaya takılan kalorifer peteğinin yerinde olmadığını fark edince polise haber verdi. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri hırsızlık olayının meydana geldiği bölgede güvenlik kamerası incelemesi yaptığı bir sırada bir gün önce kameraya yansıyan hırsızın kapı ve kalorifer peteğini çaldıktan sonra yükleyip götürdüğü el arabası ile bir kişinin hırsızlık yapılan binanın önüne geldiğini fark etti. Binaya giren şahsı takibe alan Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, şahsın aynı binadan bir adet kalorifer peteğini yeniden çaldığını görünce şahsı suçüstü yakaladı. Kendi beyanında adının Hasan Ö. olduğunu söyleyen hırsız, polisin yaptığı araştırma sonucu hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydı bulunan Erhan K. olduğu tespit etti. Gözaltına alınan Erhan K., Gazi Polis Merkezi'ne teslim edilirken, bir gün arayla meydana gelen hırsızlık olayı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Muhammer Ay/İHA)

Aynı yerde ikinci kez hırsızlık yapınca polis tarafından suçüstü yakalandı
Aynı yerde ikinci kez hırsızlık yapınca polis tarafından suçüstü yakalandı
Aynı yerde ikinci kez hırsızlık yapınca polis tarafından suçüstü yakalandı
Aynı yerde ikinci kez hırsızlık yapınca polis tarafından suçüstü yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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