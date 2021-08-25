Son dakika haber! Aynı yerde bıçaklı ve silahlı iki farklı olay: 3 yaralı, 4 gözaltı

Son dakika haberine göre Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan bir kafeteryada hesap meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma neticesinde 2 kişi bıçakla yaralanırken bölgeden geçen bir araçtan havaya açılan ateş sonrasında da 1 kişi vurularak yaralandı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan bir kafeteryada hesap meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma neticesinde 2 kişi bıçakla yaralanırken bölgeden geçen bir araçtan havaya açılan ateş sonrasında da 1 kişi vurularak yaralandı. Bıçaklı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alınırken, bölgede araçtan silahla ateş açarak bir kişinin yaralanmasına sebep olan 2 kişi ise polis ekiplerince aranıyor.

Olay, Erenler ilçesi Erenler Caddesi üzerinde park alanı içerisinde bulunan kafeteryada meydana geldi. İddiaya göre, hesap meselesi yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın yerini kavgaya bıraktığı olayda F.K. (53) ve F.K. (51) bıçaklanarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye sevk edildi.

BIÇAKLI YARALAMA SONRASINDA, ARAÇLA GEÇERKEN HAVAYA ATEŞ AÇTILAR

Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptığı esnada aynı bölgede başka bir olay meydana geldi. Otomobil ile parkın yanından geçen bir araçtan havaya ateş açıldı. O esnada bölgede bulunan 26 yaşındaki C.T. ise silahtan çıkan merminin isabet etmesi neticesinde yaralandı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, 2 FİRARİ ARANIYOR

Olaylar sonrasında harekete geçen ekiplerce bıçaklı yaralamaya ilişkin N.A., F.A., Y.A. ve B.A. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Silahla ateş açarak bölgeden ayrılan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Öte yandan, yaralıların kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ise polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı.

(Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı