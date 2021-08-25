Son dakika haber! Aynı kazada 3 arkadaşını kaybeden gencin tedavisi sürüyor
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Son dakika haber! Aynı kazada 3 arkadaşını kaybeden gencin tedavisi sürüyor

Son dakika haber! Aynı kazada 3 arkadaşını kaybeden gencin tedavisi sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Konya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde bulunan 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti.

Konya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde bulunan 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti. Kazada yaralı olarak kurtulan sürücünün ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaza, geçtiğimiz pazar günü saat 04.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Şafak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet D. idaresindeki 70 DT 224 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjdeki ağaçlara çarparak takla attı daha sonra karşı şeride takla atarak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde kazada Narter Kuyucu (22), Hasan Yazar (21), Aybüke Ece Işık'ın (19) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan sürücünün kolu tekrar kesildi

Kazada ağır yaralı olarak kurtulan sürücü Mehmet D. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada ilk müdahalenin ardından Mehmet D., ameliyata alınarak kazada kopan kolu 5 saatlik ameliyat sonrası yerine dikildi. Ameliyat sonrası vücuda uyum sağlamayan kol, yeniden kesildi. Ayrıca Mehmet D.'nin kaburgalarında büyük ölçüde kırık olduğu, beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Kazada ağır yaralanan Mehmet D.'nin yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi devam ediyor.

Kazanın yaşandığı akşam hayatını kaybeden 3 üniversite öğrencisi genç ile kazada ağır yaralı olarak kurtulan Mehmet D.'nin akşam saatlerinde bir araya gelmek için plan yaptıkları, bir araya geldikten sonra eve dönmek için yola çıktıkları öğrenildi. Diğer taraftan Narter Kuyucu'nun Yeditepe Üniversitesi Bilişim Sistemleri bölümü, Hasan Yazar'ın Maltepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencisi olduğu, Aybüke Ece Işık'ın ise üniversite sınavına girdiği ve tercih sonuçlarını beklediği kaydedildi. - KONYA

Son dakika haber! Aynı kazada 3 arkadaşını kaybeden gencin tedavisi sürüyor
Son dakika haber! Aynı kazada 3 arkadaşını kaybeden gencin tedavisi sürüyor
Son dakika haber! Aynı kazada 3 arkadaşını kaybeden gencin tedavisi sürüyor
Son dakika haber! Aynı kazada 3 arkadaşını kaybeden gencin tedavisi sürüyor
Son dakika haber! Aynı kazada 3 arkadaşını kaybeden gencin tedavisi sürüyor
Son dakika haber! Aynı kazada 3 arkadaşını kaybeden gencin tedavisi sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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