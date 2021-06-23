Son dakika haberleri... Aynı gün 10 otomobilden hırsızlık yapıp, ev hapsi verilen şüpheliler kamerada

Gelen son dakika haberine göre BAĞCILAR'da bir günde park halindeki 10 otomobilden hırsızlık yapan 4 şüpheli, polis tarafından yakalandı.