Son dakika haberleri... Aynı gün 10 otomobilden hırsızlık yapıp, ev hapsi verilen şüpheliler kamerada
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Son dakika haberleri... Aynı gün 10 otomobilden hırsızlık yapıp, ev hapsi verilen şüpheliler kamerada

Son dakika haberleri... Aynı gün 10 otomobilden hırsızlık yapıp, ev hapsi verilen şüpheliler kamerada
Demirören Haber Ajansı / Ali Aksoyer - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre BAĞCILAR'da bir günde park halindeki 10 otomobilden hırsızlık yapan 4 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

BAĞCILAR'da bir günde park halindeki 10 otomobilden hırsızlık yapan 4 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Haklarında hırsızlık suçundan toplam 129 suç kaydı bulunan şüpheliler, mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Bağcılar'da aynı günde park halindeki 10 otomobilden hırsızlık olayı gerçekleştirilmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına alan polis,  görüntülerden şüphelilerin park halindeki otomobillerin yanına kendi araçlarıyla geldiklerini saptadı. Şüphelilerin başlarını öne eğip, kapılarını açmayı başardıkları araçlardan değerli eşyaları aldığını tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini belirlediği şüpheliler Murat U.(25), Berkan S.(19), Ali K.(19) ile Recep K.'yi(23) yakalayarak, gözaltına aldı.

Şüphelilerden Murat U.'nun 56, Berkan S.'nin 12, Ali K.'nin 15,  Recep K.'nin de 26 kez poliste kaydı olduğu ortaya çıktı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Son dakika haberleri... Aynı gün 10 otomobilden hırsızlık yapıp, ev hapsi verilen şüpheliler kamerada
Son dakika haberleri... Aynı gün 10 otomobilden hırsızlık yapıp, ev hapsi verilen şüpheliler kamerada
Son dakika haberleri... Aynı gün 10 otomobilden hırsızlık yapıp, ev hapsi verilen şüpheliler kamerada
Son dakika haberleri... Aynı gün 10 otomobilden hırsızlık yapıp, ev hapsi verilen şüpheliler kamerada
Son dakika haberleri... Aynı gün 10 otomobilden hırsızlık yapıp, ev hapsi verilen şüpheliler kamerada
Son dakika haberleri... Aynı gün 10 otomobilden hırsızlık yapıp, ev hapsi verilen şüpheliler kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Aksoyer

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