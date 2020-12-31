Son dakika haber! AYLİN HOCA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)
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Son dakika haber! AYLİN HOCA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)

31.12.2020 15:15 | Son Güncelleme: 31.12.2020 15:20
Son dakika haber! AYLİN HOCA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)

Son dakika gündem haberi... Beyza GÜLER/İdris TİFTİKCİ/ MALTEPE'de evinde feci şekilde öldürülen akademisyen Aylin Sözer için cenaze töreni düzenleniyor.

Beyza GÜLER/İdris TİFTİKCİ/ MALTEPE'de evinde feci şekilde öldürülen akademisyen Aylin Sözer için cenaze töreni düzenleniyor. Gülsuyu Mezarlığı'ndaki camide düzenlenen törene Sözer'in ailesi, dostları, akademisyen arkadaşları, öğrencileri katılıyor. 

Görüntü dökümü:

-----------------Cenwzenin çıkarılması


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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