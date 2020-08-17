Son dakika haber: Aydos'ta orman yangını çıktı Son dakika haberi: Kartal Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kartal Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale ediyor.

Kartal ilçesindeki yangına, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler karadan müdahale ediyor. Geçtiğimiz günlerde de Aydos Ormanı'nda 4 farklı noktada yangın çıkmıştı. Polis ekipleri yangının yaşandığı alan ve orman çevresinde inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA