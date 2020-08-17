Son dakika haber: Aydos'ta orman yangını çıktı
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Son dakika haber: Aydos'ta orman yangını çıktı

Son dakika haberi: Kartal Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Son dakika haber: Aydos'ta orman yangını çıktı
17.08.2020 12:07 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:22

Kartal Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale ediyor.

Kartal ilçesindeki yangına, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler karadan müdahale ediyor. Geçtiğimiz günlerde de Aydos Ormanı'nda 4 farklı noktada yangın çıkmıştı. Polis ekipleri yangının yaşandığı alan ve orman çevresinde inceleme başlattı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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