Son dakika haber | Aydos Ormanlarında yangın çıktı
Son dakika gelişmesine göre Sultanbeyli'de Aydos Ormanlarında yangın çıktı.
12.08.2020 16:51 | Son Güncelleme: 12.08.2020 17:08
Sultanbeyli'de Aydos Ormanlarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman ve polis ekibi sevk edildi.
Sultanbeyli'de Aydos Ormanlarında çıkan yangın sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri karadan müdahale ederken, yangın helikopteri de söndürme çalışmalarına havadan destek veriyor. - İSTANBUL
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İHA