Son dakika haber... Aydos Ormanı'ndaki yangın kontrol altına alındı
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Son dakika haber... Aydos Ormanı'ndaki yangın kontrol altına alındı

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul'da Aydos Ormanı'nda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahale sonucunda kontrol altına alındı.

Son dakika haber... Aydos Ormanı'ndaki yangın kontrol altına alındı
14.08.2020 18:17 | Son Güncelleme: 14.08.2020 19:32

İstanbul'da Aydos Ormanı'nda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahale sonucunda kontrol altına alındı.

İstanbul'da Aydos Ormanı'nın Sultanbeyli ilçesi sınırlarında kalan bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ile Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterler sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına itfaiye ve orman ekiplerinin yanı sıra havadan helikopter destek verdi. Ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Polis ekipleri orman yangını ile ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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