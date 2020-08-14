Son dakika haber! Aydos Ormanı'ndaki yangın kontrol altına alındı
Son dakika 3. sayfa haberi... İstanbul'da Aydos Ormanı'nda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahale sonucunda kontrol altına alındı.
14.08.2020 18:05 | Son Güncelleme: 14.08.2020 19:09
İstanbul'da Aydos Ormanı'nda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahale sonucunda kontrol altına alındı.
İstanbul'da Aydos Ormanı'nın Sultanbeyli ilçesi sınırlarında kalan bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ile Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterler sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına itfaiye ve orman ekiplerinin yanı sıra havadan helikopter destek verdi. Ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Polis ekipleri orman yangını ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA