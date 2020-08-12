Son dakika haber | Aydos Ormanı'nda yangın Son dakika haberi... Aydos Ormanı'nda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Aydos Ormanı'nda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Aydos Ormanı'nın Sancaktepe ilçesi sınırlarında kalan bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Orman Genel Müdürlüğü arazözleri ve helikopterlerle yangına müdahale ediliyor.

Kaynak: AA