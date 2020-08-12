Son dakika haber | Aydos Ormanı'nda yangın
Son dakika haberi... Aydos Ormanı'nda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
12.08.2020 17:13 | Son Güncelleme: 12.08.2020 18:13
Aydos Ormanı'nda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Aydos Ormanı'nın Sancaktepe ilçesi sınırlarında kalan bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Orman Genel Müdürlüğü arazözleri ve helikopterlerle yangına müdahale ediliyor.
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Kaynak: AA