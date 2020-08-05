Son dakika haber | Aydos Ormanı'nda yangın
Son dakika gelişmesine göre Aydos Ormanı'nda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
05.08.2020 12:14 | Son Güncelleme: 05.08.2020 13:51
Aydos Ormanı'nda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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Kaynak: AA