Son dakika haber! Aydınlı genci, İzmit'te öldüresiye döven şahıs gözaltına alındı
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Son dakika haber! Aydınlı genci, İzmit'te öldüresiye döven şahıs gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Aydınlı genci, İzmit'te öldüresiye döven şahıs gözaltına alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre İş bulmak için Aydın'dan Kocaeli'nin İzmit ilçesine giden işitme engelli Engin E. isimli özürlü genci öldüresiye döven Fırat K. isimli şahıs polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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İş bulmak için Aydın'dan Kocaeli'nin İzmit ilçesine giden işitme engelli Engin E. isimli özürlü genci öldüresiye döven Fırat K. isimli şahıs polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İşitme engelli genci öldüresiye döven ve şiddet görüntüsü sosyal medyada büyük tepki toplayan zanlı Fırat K. ters kelepçe ile polis merkezine getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın'da yaşayan işitme engelli Engin E., 'Delikanlı' lakaplı Fırat K'nın 'Hediyelik eşya işinde çalışır mısın?' teklifi üzerine İzmit'e geldi. Hediyelik ürünlerin satışını gerçekleştiren Engin E., Fırat K. ve yanında bulunan arkadaşları ile bir dağ evine gitti. Burada iddiaya göre Fırat K. ve arkadaşları, Engin E'yi darp etmeye başladı. Fırat K., elindeki bıçağı işitme engelli Engin D'nin boğazına dayadığı haldeki çekilen görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı. Engin E'nin ise işaret dilini kullanarak darp edildiği anları anlattığı görüntüsü, sosyal medya kullanıcıları tarafından "#FıratDelikanlıTutuklansın" hashtagi ile paylaşıldı. Kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken görüntüler, büyük yankı uyandırdı.

Engin E. şikayetçi olurken, Fırat K. ise olaydan sonra kayıplara karışmıştı. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan Kocaeli polisi Fırat K'yı yakaladı. Gözaltına alınan Fırat K., ters kelepçe ile Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Zanlının polis merkezindeki işlemleri sürüyor. - AYDIN

Son dakika haber! Aydınlı genci, İzmit'te öldüresiye döven şahıs gözaltına alındı
Son dakika haber! Aydınlı genci, İzmit'te öldüresiye döven şahıs gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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