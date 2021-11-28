Son dakika haber | Aydınlatma direğine çarptı, kazayı ucuz atlattı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Aydınlatma direğine çarptı, kazayı ucuz atlattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Aydınlatma direğine çarptı, kazayı ucuz atlattı

Son dakika haber... Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ceren E. kontrolündeki 34 AU 4850 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Ceren E. yaralandı. Çevredekilerin İhbarı üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen ekipler yaralıyı ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Son dakika haber | Aydınlatma direğine çarptı, kazayı ucuz atlattı

Son dakika haber | Aydınlatma direğine çarptı, kazayı ucuz atlattı

Son dakika haber | Aydınlatma direğine çarptı, kazayı ucuz atlattı

Son dakika haber | Aydınlatma direğine çarptı, kazayı ucuz atlattı

'Bozulmasın, rahat edeyim' diyerek 1 milyon TL'lik araç aldı ama başı dertten kurtulmuyor

"Bozulmasın, rahat edeyim" diyerek 1 milyon TL'lik araç aldı ama başı dertten kurtulmuyor

 Ağaca çarpan otomobilde eski eşi ölen kadın: Erol, direksiyonu sola çevirdi

Ağaca çarpan otomobilde eski eşi ölen kadın: Erol, direksiyonu sola çevirdi

 Gaziantep'i ayağa kaldıran esrarengiz olay! Yanmış arabanın yanındaki çukurdan 2 ceset çıktı

Gaziantep'i ayağa kaldıran esrarengiz olay! Yanmış arabanın yanındaki çukurdan 2 ceset çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title