Son dakika haber | AYDIN Kuşadası'nda kapalı pazar yeri ve plajlarda koronavirüs denetimi yapıldı
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Son dakika haber | AYDIN Kuşadası'nda kapalı pazar yeri ve plajlarda koronavirüs denetimi yapıldı

Son dakika haberleri... Kuşadası'nda kapalı pazar yeri ve plajlarda koronavirüs denetimi yapıldıAYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği koronavirüs (Kovid-19) genelgesi kapsamında, halkın yoğun olarak bulunduğu kapalı pazar yeri ile plajlarda denetim yapıldı.

11.08.2020 18:20 | Son Güncelleme: 11.08.2020 18:26

Kuşadası'nda kapalı pazar yeri ve plajlarda koronavirüs denetimi yapıldı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği koronavirüs (Kovid-19) genelgesi kapsamında, halkın yoğun olarak bulunduğu kapalı pazar yeri ile plajlarda denetim yapıldı.

Türkiye genelinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek için İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle gerçekleştirilen denetimlerin ikincisi Kuşadası'nda da yapıldı. Uygulama kapsamında ilk olarak Kuşadası Belediyesi Kapalı Pazar Yeri ile Kadınlar Denizi Plajı denetlendi. Denetime; Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Atak, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile polis, jandarma ve zabıta ekipleri katıldı.

PAZAR YERİ VE PLAJLAR DENETLENDİ

Uygulamada, polis ve zabıta ekipleri tarafından Kuşadası Belediyesi Kapalı Pazaryeri'ndeki tezgahların sosyal mesafe kuralına göre yerleştirilip yerleştirilmediği kontrol edildi. Ayrıca pazara alışveriş yapmak için gelenlerin maske takıp takmadıklarına bakıldı. Maskesi olmayanlar takmaları yönünde uyarıldı. Pazar yerindeki denetimin ardından Kadınlar Denizi Plajı'na geçildi. Burada da kurallara uymayan tatilcilere cankurtaranların yaptığı anonslar eşliğinde polis ve zabıta ekipleri tarafından çeşitli uyarılarda bulunuldu.

"KUŞADASI KURALLARA UYUYOR"

Denetimden sonra bir açıklama yapan Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası'nda koronavirüs tedbirlerine büyük ölçüde uyulduğunu belirterek, "Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da bir dizi kontrol yaptık. Kontrollerde Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda kurallara büyük ölçüde uyulduğunu gördük. Denetimler, ilerleyen haftalarda da devam edecek" diye konuştu.

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Son dakika haber | AYDIN Kuşadası'nda kapalı pazar yeri ve plajlarda koronavirüs denetimi yapıldı

Kaynak: DHA

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