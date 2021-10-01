Son dakika haber: Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nden tatbikat gerçeğini aratmadı - Haberler
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Son dakika haber: Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nden tatbikat gerçeğini aratmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haber: Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nden tatbikat gerçeğini aratmadı

Son dakika haberlerine göre Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde planlı olarak düzenlenen hastane afet planı tatbikatı gerçeğini aratmadı.

AYDIN (İHA) - Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde planlı olarak düzenlenen hastane afet planı tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Hastane Afet Planı (HAP) çerçevesinde yıllık yapılması zorunlu olan masa başı ve saha tatbikatı hastane çalışanlarının katılımıyla 'Deprem, Yangın, Kurtarma ve Tahliye Tatbikatı' düzenlendi. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile işbirliği halinde yapılan tatbikatta olası herhangi bir afet durumunda hastanenin mevcut personel ve ekipmanlarıyla olaya müdahale edip, süreci başarılı bir şekilde yönetip, hastanenin bu tarz olaylarda kendi kendine yetebilirliği test edildi.

Tatbikat hakkında bilgi veren Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Duygu Eren Dağlar, "Senaryo gereğince deprem sonra tüm hastane çalışanları, hasta ve yakınları arasında panik ve kargaşaya neden oldu. Ayrıca da 1.kat sterilizasyon biriminde çıkan yangına hastane acil durum ekibimiz müdahalede bulunarak, olay yeri yönetim ekibimiz de olayı yönetmek adına görevlerinin başında bulundu. Olayın yönetilmesi sürecinde yangının oluştuğu birimle aynı katta bulunan Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ndeki bebekler tahliye edilerek, önceden belirlenmiş olan noktalara triaj alanı, ek hasta bakım alanı, hasta yakını bekleme alanları hazırlandı. Gerekli güvenlik önlemleri alınarak olağan dışı durum karşısında ne gibi önlemlerin alınacağı tüm hastane personellerince de farkındalık oluşturuldu. Ayrıca depremden dolayı yaralanan hasta hasta yakını ve personele gerekli bakım ve tedaviler kurulan bakım alanlarında yapılarak, panik halinde olan olaydan etkilenen personel, hasta ve yakınlarına psikolojik destek sağlandı" dedi. - AYDIN

Son dakika haber: Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nden tatbikat gerçeğini aratmadı

Son dakika haber: Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nden tatbikat gerçeğini aratmadı

Son dakika haber: Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nden tatbikat gerçeğini aratmadı

Son dakika haber: Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nden tatbikat gerçeğini aratmadı

Son dakika haber: Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nden tatbikat gerçeğini aratmadı

Son dakika haber: Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nden tatbikat gerçeğini aratmadı

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Haber: Son dakika haber: Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nden tatbikat gerçeğini aratmadı - Haberler
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