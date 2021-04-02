Aydın'ın Kuyucak ilçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'de ölü bulundu
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Aydın'ın Kuyucak ilçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'de ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aydın'ın Kuyucak ilçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'de ölü bulundu

Aydın Kuyucak İlçe Kaymakamı Yılmaz Kurt ölü bulundu. Kaymakamın silahla vurulduğu öğrenilirken savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Aydın'ın Kuyucak ilçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'de ölü bulundu. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, kaymakamın ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

YILMAZ KURT KİMDİR?

1976 yılında Trabzon/Çaykara'da doğdu. 2001 yılında Kırklareli Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği Mesleğine intisap etti. Bu dönemde; Tokat/Almus, Niksar ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. İngiltere'de bir yıl yabancı dil eğitimi aldı.

2005 tarihinde Ordu/Çatalpınar kaymakamı olarak atanan Kurt, müteakiben Erzincan/Kemaliye, Rize/Hemşin Kaymakamlığı, Hakkari Vali Yardımcılığı, Erzurum/Tortum Kaymakamlığı, Artvin Vali Yardımcılığı, Giresun/Eynesil Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 2018 yılında Aydın/Kuyucak Kaymakamlığına atanmış olup, 17 Eylül 2018 tarihinde göreve başlamıştı.

Aydın'ın Kuyucak ilçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'de ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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