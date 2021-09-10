Son dakika haber: Aydın İl Tarım Müdürlüğü personeline yangın söndürme eğitimi verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Aydın İl Tarım Müdürlüğü personeline yangın söndürme eğitimi verildi

Son dakika haber: Aydın İl Tarım Müdürlüğü personeline yangın söndürme eğitimi verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline acil afet yönetimi kapsamında yangın söndürme eğitimi verildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline acil afet yönetimi kapsamında yangın söndürme eğitimi verildi. Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından verilen eğitime il müdürlüğünde acil durum ekibinde görevli personel katıldı.

AFAD Aydın tarafından teorik ve uygulama olarak iki aşamada gerçekleştirilen eğitim sonunda yangın söndürme tatbikatı yapıldı. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem yaptığı açıklamada, "Bu tür eğitimlere Kurum olarak hassasiyet gösteriyoruz. Personelimizin yangın ve benzeri afet durumunda ilk müdahaleyi sağlıklı şekilde yapabilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

AFAD Aydın ile ortaklaşa bir eğitim gerçekleştirdiklerini belirten Ökdem, eğitim veren ve eğitime katılan personele teşekkür etti. - AYDIN

Son dakika haber: Aydın İl Tarım Müdürlüğü personeline yangın söndürme eğitimi verildi
Son dakika haber: Aydın İl Tarım Müdürlüğü personeline yangın söndürme eğitimi verildi
Son dakika haber: Aydın İl Tarım Müdürlüğü personeline yangın söndürme eğitimi verildi
Son dakika haber: Aydın İl Tarım Müdürlüğü personeline yangın söndürme eğitimi verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sağlık Bakanı Koca, basın toplantısı düzenledi (2) Açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, basın toplantısı düzenledi (2) Açıklaması
Sağlık Bakanı Koca: '(Kovid-19) Yerli aşımız TURKOVAC acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldi.'
Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Yerli aşımız TURKOVAC acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldi."
Son dakika haber... Kuzey Makedonya'da Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği merkezdeki yangında 10 kişi öldü
Son dakika haber... Kuzey Makedonya'da Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği merkezdeki yangında 10 kişi öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Münir Özkul Acun Ilıcalı Derya Baykal Defne Samyeli
Spor Marcao Ozan Tufan Şenol Güneş Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber: Aydın İl Tarım Müdürlüğü personeline yangın söndürme eğitimi verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 14:08:22. #1.15#

title