Son dakika haber | Aydın İl Kültür Müdürü Tuncer'den yangın sonrası Priene'de inceleme
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Son dakika haber | Aydın İl Kültür Müdürü Tuncer'den yangın sonrası Priene'de inceleme

Son dakika haberlerine göre Aydın İl Kültür Müdürü Mehmet Umut Tuncer, Aydın'ın Söke ilçesi Güllübahçe Mahallesi'nde bulunan Priene Antik Kenti'nde yangın sonrası incelemelerde bulundu.

Son dakika haber | Aydın İl Kültür Müdürü Tuncer'den yangın sonrası Priene'de inceleme
18.08.2020 14:01 | Son Güncelleme: 18.08.2020 14:05

Aydın İl Kültür Müdürü Mehmet Umut Tuncer, Aydın'ın Söke ilçesi Güllübahçe Mahallesi'nde bulunan Priene Antik Kenti'nde yangın sonrası incelemelerde bulundu.

Yangının daha çok antik kentin henüz gün yüzüne çıkarılmayan alanlarında etkili olduğu, Priene Anti Kenti'ndeki kalıntıların kısmen zarar gördüğü belirtildi. Yangının Priene'nin en can alıcı yapı ve kalıntılarının yer aldığı kent merkezine ulaşmaması, teselli kaynağı oldu. Yangın sonrası Priene Antik Kenti ve çevresinin simsiyah görüntüsü yürek burktu.

Aydın'ın en önemli antik kentlerinden biri olan, geçen yıl UNESCO'nun dünya mirası geçici listesine giren Priene Antik Kenti altında bulunan, tarım ve makilik arazide çıkan yangın; antik kenti etkisi altına almış, tarihi kalıntıları tehdit etmişti.

Orman Bölge Müdürlüğü başta olmak üzere Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke itfaiyesi tarafından havadan ve karadan yapılan çalışma sonucu yangın güçlükle de olsa kontrol altına alınarak söndürülmüştü.

Yangın sonrası antik kent ve çevresini gezen Aydın il Kültür Müdürü Mehmet Umut Tuncer, beraberinde Milet Müze Müdürü Baran Aydın ile incelemelerde bulundu.

İnceleme gezisi sonrası Mehmet Umut Tuncer yaptığı değerlendirmede, "Priene hem tesisleşmesi hem de barındırdığı eserler anlamında, Aydın ilimizin en önemli antik kentlerinden biri. Maalesef bölgemizde bir orman yangını yaşadık. Fakat kötü haberin iyi tarafına baktığımızda yangın Priene'nin kent merkezine erişemedi. Orman Bölge Müdürlüğümüzün yoğun çalışması 50'den fazla hava sortisi ile yangın antik kentin merkezine ulaşmadan söndürüldü. Fakat kentin henüz kazı çalışması başlanmayan noktada yangının tahribat oluşturduğunu gözlemledik. Umarım bu tür faciaların yaşanmaması için bizler, yetkililer ve vatandaşlarımız duyarlılık gösteririz. Hepimize geçmiş olsun" diye konuştu. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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