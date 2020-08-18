Son dakika haber: Aydın Futbolcu, babasının iş yerinde tabancayla intihar etti
Gelen son dakika haberine göre Futbolcu, babasının iş yerinde tabancayla intihar etti (2)TOPRAĞA VERİLDİAYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, babasına ait tabanca ile başına ateş ederek intihar eden futbolcu ve yardımcı antrenör Burak Can Ö. (25), kılınan cenaze namazının ardından, Horsunlu Mezarlığında toprağa verildi.
18.08.2020 00:06 | Son Güncelleme: 18.08.2020 00:17
Futbolcu, babasının iş yerinde tabancayla intihar etti (2)
TOPRAĞA VERİLDİ
AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, babasına ait tabanca ile başına ateş ederek intihar eden futbolcu ve yardımcı antrenör Burak Can Ö. (25), kılınan cenaze namazının ardından, Horsunlu Mezarlığında toprağa verildi.
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Kaynak: DHA