Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın Efeler ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

EFELER, AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibe aldıkları S.Y'yi Ilıcabaşı Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Şüphelinin birçok kişiye uyuşturucu sattığı belirlendi.

Evde yapılan aramada hassas terazi, tabanca ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen S.Y, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

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