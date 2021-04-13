Son dakika haber... Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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Son dakika haber... Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Aydın'ın İncirliova ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine Kurtuluş Mahallesindeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda A.A. gözaltına alındı.

Adresteki aramada satışa hazır hale getirilmiş 70 gram bonzai ele geçirildi.

A.A, işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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