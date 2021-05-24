Son dakika haber... Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haber... Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Son dakika haber... Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Aydın'da son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Aydın'da son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17-23 mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 93 şüpheliyi gözaltına aldı.

Belirlenen adreslerdeki aramada 1,5 kilogram metamfetamin, 28 gram sentetik uyuşturucu, 56 gram esrar, 26 gram eroin, 6 uyuşturucu hap, 1370 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şüphelilerden 87'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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