Son dakika haber... Aydın'daki fuhuş operasyonuna 3 tutuklama

Son dakika haberleri: AYDIN'da düzenlenen fuhuş operasyonunda, fuhuş yaptırdıkları belirlenen ve gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AYDIN'da düzenlenen fuhuş operasyonunda, fuhuş yaptırdıkları belirlenen ve gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Bozdoğan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bozdoğan ilçesinde fuhuş yapıldığı yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine ekiplerin koordineli çalışması sonucu 2 gün önce eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda, 64 şüphelinin ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. Yapılan incelemede, fuhuş yaptırdığı belirlenen M.K., M.B. ve M.G., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 'Fuhşa teşvik, yer temini ve aracılık etmek' suçundan işlem yapılan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 61 şüphelinin ise ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak