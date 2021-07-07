Son dakika haber! Aydın'da yoldan çıkan otomobil kayaya çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haber! Aydın'da yoldan çıkan otomobil kayaya çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber! Aydın'da yoldan çıkan otomobil kayaya çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, düğününe gidenlerin bulunduğu otomobilin kayaya çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, düğününe gidenlerin bulunduğu otomobilin kayaya çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Muzaffer Aktürk'ün (83) kullandığı 09 FN 355 plakalı otomobil, Satılar Mahallesi Hasoluk mevkisinde devrilerek kayaya çarptı.

Kazada, sürücü ile Salih Has (69) olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Mevlüt (90) ve Selahattin Has (82), 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Selahattin Has da burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Araçtakilerin yakınlarının düğününe gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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