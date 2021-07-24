Son dakika haber! Aydın'da üzerine bahçe kapısı düşen kişi öldü
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Son dakika haber! Aydın'da üzerine bahçe kapısı düşen kişi öldü

Son dakika haber! Aydın'da üzerine bahçe kapısı düşen kişi öldü
Anadolu Ajansı / Necip Uyanık - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Aydın'ın Germencik ilçesinde üzerine bahçe kapısı düşen kişi hayatını kaybetti.

Aydın'ın Germencik ilçesinde üzerine bahçe kapısı düşen kişi hayatını kaybetti.

Üzümlü Mahallesi'ndeki incirliğe giden Yılmaz İrimaltı'nın (85) kapatmak istediği raylı bahçe kapısı yerinden çıkarak üzerine devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin incelemesinde yaşlı adamın öldüğü belirlendi.

İrimaltı'nın cenazesi Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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